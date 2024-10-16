«Приехала за месяц»: дочь выжившего в Охотском море должна была отправиться с ним

София Пичугина рассказала, как избежала опасного путешествия.

Дочь выживавшего на протяжении двух месяцев в Охотском море мужчины должна была отправиться в путешествие к Шантарским островам вместе с отцом, но отказалась от этого предложения. Об этом София Пичугина рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я могла отправиться. Мне предложили, когда я туда приехала за месяц до, вот когда они поехали. Посмотреть на китов, типа они красивые. Я сразу не захотела ехать», — призналась София.

В Охотское море Михаил Пичугин отправился вместе со своим братом Сергеем и племянником Ильей. Они вышли в море 9 августа на судне катамаранного типа «Байкал 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку обнаружили 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Судно заметили моряки при переходе их промыслового судна «Ангел». Михаилу оказали первую медицинскую помощь и доставили в Магадан. Мужчина госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие проблемы со здоровьем грозят выжившему в Охотском море Пичугину.