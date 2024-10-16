Борьба не закончилась? Какие проблемы со здоровьем грозят выжившему в Охотском море Пичугину

Михаил Пичугин уже пришел в себя, он находится в больнице Магадана.

Выживавший на протяжении двух месяцев в Охотском море мужчина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, это во многом зависит от его физического состояние до случившегося. Об этом рассказала председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Красноярском крае, врач Алена Миронова в беседе с 5-tv.ru.

Она отметила, что люди сильно недооценивают возможности организма, который на самом деле умеет иммобилизироваться, перераспределять ресурсы внутри себя и действовать в экстренной ситуации. Два месяца, которые Пичугин провел в открытом море, — достаточно длинный период времени. К моменту его спасения организм мужчины уже был истощен. Однако, по словам Мироновой, тело способно выживать за счет резервов, которые копит в течение жизни.

«Зависит очень сильно на входе от физической способности человека: занимался он спортом или нет, какой образ жизни вел, насколько здоров, (как. — Прим. ред.) в целом в эту ситуацию попал, сколько было на самом деле тех самых ресурсов и резервов у его тела, организма для того, чтобы с этой ситуацией справиться. <…> Сейчас он активно обследуется для того, чтобы понять, будут ли или нет какие-то в ближнем или отсроченном времени последствия. На самом деле последствий может не быть», — объяснила Миронова.

Что касается психологических травм, врач отметила, что они могут проявиться как в ближайшее время, так и в отсроченное. Если обращаться к статистике, то подобные ситуации неотвратимо влекут за собой последствия с точки зрения психики. Поэтому необходима помощь специалистов, которые профилактируют либо отсроченное влияние на человека, либо «отрабатывают то, что у него здесь и сейчас в стрессе».

Также важно учитывать, насколько сильно он психологически устойчив, моделировал ли прежде такую ситуацию, понимая, что может в ней оказаться. Психологическая реабилитация может продлиться около трех месяцев.

Если говорить о физическом стрессе, здесь многое зависит от множества факторов, среди которых — чем Пичугин питался все это время. Дефицит питания в данном случае не столь критичен, если было достаточно пресной воды. В целом, человек может выживать на минимальном количестве пищи без серьезных последствий для желудочно-кишечного тракта.

В случае с Пичугиным важно смотреть на возможность появления хронических или острых заболеваний, например, с половой и мочевыделительной системами. После переохлаждения могут появиться проблемы с почками. Важно учитывать также и какие-либо переломы, которые могли быть у Пичугина прежде.

«Целый ряд заболеваний у органов внутренних может быть. Здесь важно еще понимать и обследоваться человеку, конечно, по сердечно-сосудистой системе, потому что, включая то, что это был стресс. Опять же, мы не знаем, на входе была у него какая-то до этого патология, не была патология. Все это скажется», — сказала врач.

Вместе с тем специалист иногда даже при сильнейшем стрессе человек выходит с минимальными для себя последствиями. А бывает наоборот: в условиях минимальных эмоциональных обстоятельств, если подготовка тела и образ жизни до этого никуда не годились, организм просто не выдерживает.

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Михаил Пичугин два месяца провел в открытом море

В Охотское море Михаил, его брат Сергей и племянник Илья вышли 9 августа на судне катамаранного типа «Байкал 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку удалось засечь 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки. Обнаружили их моряки при переходе их промыслового судна «Ангел» из одного района рыбной ловли в другой. Траулер наткнулся на катамаране к ночи, примерно в 22-23 часа по местному времени. Подробнее о спасении Пичугина с лодки — в материале 5-tv.ru.

На катамаране Сергея и Илью нашли погибшими. Выжить удалось только младшему брату Михаилу. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших уже доставили в Магадан. В больнице Пичугин пришел в себя и рассказал, как ему удалось выжить в море.

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Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он постепенно приходит в норму и уже может вполне членораздельно разговаривать. Врачи определяют состояние Михаила как удовлетворительное. Мужчина пока остается в больнице. С ним уже начал работать психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую первую помощь оказали спасенному в Охотском море мужчине. Выживший не мог передвигаться без помощи.