Использовал пульт: P. Diddy надругался над женщиной, обвинившей его в смерти 2Pac

Все больше людей заявляют, что стали жертвами скандального продюсера.

Американка утверждает, что рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, с группой других людей жестоко изнасиловал ее в отместку за слова о его возможной причастности к убийству исполнителя 2Pac (Тупак Шакур). Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на текст судебного иска.

Согласно информации газеты, преступление было совершено в марте 2018 года. Потерпевшую зовут Эшли Пэрэм.

Она призналась, что тогда она познакомилась в баре с молодым человеком, который заявил, что находится в дружеских отношениях с Комбсом и желает ее с ним познакомить. Все это он хотел сделать для того, чтобы впечатлить свою новую знакомую.

Однако девушка была не рада такому предложению, ведь она уверена, что именно Комбс был убийцей рэпера Тупака Шакура. До P.Diddy якобы дошла информация о нелестном комментарии девушки, и он решил отомстить ей.

Знакомый из бара позвал Пэрэм к себе домой, где их уже ожидал Комбс. Diddy жестоко изнасиловал девушку, используя пульт от телевизора, после чего-то же самое сделали еще несколько человек. Девушку помимо прочего заставили проглотить неизвестную таблетку.

Согласно судебным документам, Пэрэм требует от Комбса и его соучастников компенсацию в размере 50 миллионов долларов за причиненный ущерб.

Потерпевшая при этом настаивает на проведении судебного заседания в присутствии присяжных.

Дело P. Diddy

Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.

На фоне этого скандала в сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эштон Кутчер с семьей планирует покинуть США из-за участия в вечеринках P.Diddy.