Эштон Катчер с семьей планирует покинуть США из-за участия в вечеринках P.Diddy

Американский актер Эштон Катчер подвергся травле из-за участия в «Белых вечеринках» рэпера P. Diddy (Шон Комбос). Как сообщают инсайдеры In Touch Weekly, актер вместе с женой Милой Кунис и детьми планирует переехать в Европу.

Актер не отрицает, что бывал на мероприятиях Шона Комбаса, выпивал алкоголь и просто веселился, как многие присутствующие звезды. Однако он уверяет, что о темных делах рэпера знали далеко не все приглашенные звезды. Теперь Катчер переживает, что P.Diddy может наговорить лишнего и опорочить его, чтобы быстрее выйти из тюрьмы.

«Эштон расстроен тем, что его снова втягивают в скандал из-за прошлых связей. Сначала это был Дэнни Мастерсон, а теперь P. Diddy. Он убежден, что есть места для жизни лучше, чем Голливуд. По его мнению, Лос-Анджелес превратился в помойку», — утверждают инсайдеры.

Звездная пара Катчера и Кунис задумывалась о переезде в Европу. Однако раньше их удерживала работа в США. Сейчас, когда в Голливуде становится опасно, а у пары двое детей — дочка Уаятт и сын Дмитрий, идея переехать в тихий уголок Старого света и спокойно растить детей в дали от камер не кажется такой нереальной.

О связи P. Diddy и Эштона Катчера стало известно после того, как в общий доступ попало видео с одной из вечеринок рэпера, где актер уворачивался от камер. Также проблемой для Катчера стало интервью 2019 года, где он с любовью рассказывает о своей дружбе с Комбосом.

Арест рэпера Пи Дидди

В сентябре рэпера P. Diddy (Шон Джон Комбс) арестовали по подозрению не только в вымогательстве, но и торговле людьми. Отмечалось, что делалось это в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, он также организовывал так называемые «Белые вечеринки» с участием звезд американского шоу-бизнеса. Там имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. Эти мероприятия могли длиться несколько дней.

Как передает RadarOnline, несколько фотографий, видеороликов и интервью с печально известными вечеринками самого рэпера и о них всплыли после предъявления ему обвинения. Один материал вообще был создан в 2011 году.

В ходе обыска у Дидди дома нашли тысячу бутылок с детским маслом. Адвокат не смог объяснить, зачем рэперу столько. Также Комбс пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, но ему отказали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на рэпера Р.Diddу подали пять новых исков по обвинению в изнасиловании.