«Решили поддержать Россию»: США пытается надавить на Китай

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 34 0

Постпред США при НАТО Смит: Китай положил большой палец на чашу весов по Украине

«Решили поддержать Россию»: США пытается надавить на Китай

Фото: www.globallookpress.com/Rod Lamkey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский представитель при НАТО обвинила Пекин в поставке Москве «компонентов двойного назначения».

Постпред США при НАТО Джулианн Смит сравнила действия Китая в отношении спецоперации, которую проводит Россия, с большим пальцем на чаше весов. Ее слова передает агентство Reuters.

«(Китай — Прим. Ред.) положил большой палец на чашу весов и решил поддержать Россию в конфликте на Украине», — сказала Смит.

По прогнозам крупных политиков, именно Китай может стать посредником в мирном урегулировании конфликта между Российской Федерацией и Незалежной. На данный момент это единственная страна, у которой есть все шансы на организацию удачных переговоров между странами.

Примечательной стала фраза Джулианн Смит о том, что Пекин поставляет России компоненты двойного назначения. О каких именно компонентах может идти речь, постред США при НАТО уточнять не собиралась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия и Китай провели совместные военные учения в Восточно-Китайском море. Тренировка предполагала спасение на воде боевых кораблей двух государств.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.26
0.25 106.08
0.40
Самое мощное суперлуние осени: как Урожайная Луна повлияет на судьбы 17 о...

Последние новости

1:40
Самое мощное суперлуние осени: как Урожайная Луна повлияет на судьбы 17 октября
1:36
Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн
1:21
«Два месяца он жил в темноте»: у Витаса диагностировали отслоение сетчатки глаза
1:05
Бак для воды свалился на жительницу Индии с «неба» и едва не убил ее
0:45
«Решили поддержать Россию»: США пытается надавить на Китай
0:25
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью

Сейчас читают

Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
«Львы ее растерзали»: в парке «Тайган» рассказали о страшной смерти сотрудницы
Выживший в Охотском море Михаил Пичугин: «Переживаю, что из-за меня погибли»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака