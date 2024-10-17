«Два месяца он жил в темноте»: у Витаса диагностировали отслоение сетчатки глаза

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Музыканту Витасу сделали несколько операций на глаза, чтобы спасти зрение

«Два месяца он жил в темноте»: у Витаса диагностировали отслоение сетчатки глаза

Фото: Коротаев Артем/ТАСС

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Исполнителю не повезло: он оказался слишком чувствительным к сценическому освещению.

У певца Витаса были серьезные проблемы со зрением. Об этом сообщил изданию «Московский комсомолец» продюсер музыканта Серей Пудовкин.

«У него диагностировали отслоение сетчатки глаза, почти два месяца он жил в темноте. Почему Витас в последнее время всегда появлялся в очках? Потому что ситуация была сложной. Плохой диагноз, опасный, с тяжелыми последствиями», — рассказал Пудовкин.

Музыканту провели несколько операций по восстановлению возможности видеть. После этого певец еще долго проходил реабилитацию. По словам Сергея, сейчас исполнителю вернули 100% зрение.

«Огромную роль в восстановлении Витаса сыграла и китайская медицина. Специальные дыхательные техники, многочасовые тренировки на воздухе и закаливания. Витас постоянно практикует спортивные тренировки в китайском стиле», — поделился продюсер.

Причиной столь серьезного заболевания зрительного аппарата стала профессиональная деятельность певца. Музыкант выступает с 16 лет, поэтому сценическое осветительное оборудование не один год воздействовало на глаза артиста. Пудовкин пояснил, что не на всех стробоскопы оказывают настолько негативное воздействие. Витасу просто не повезло.

«Слава Богу, было найдено хорошее медицинское лечение. Спасибо большое нашим специалистам, потому что они вернули его, в прямом смысле, к жизни», — радуется коллега исполнителя.

В настоящий момент, певец готовится к концертному туру. Запланировано 11 выступлений, в том числе и на 35-тысячной национальной арене в Пекине.

«Очень скоро встретимся и с российскими поклонниками», — анонсировал шоу продюсер.

Ранее 5tv.ru писал о том, почему Витас так хорошо выглядит.

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