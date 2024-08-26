Витаса теперь не узнать: «Напоминает голливудского певца»

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 185 0

Певец Витас в 45 лет выглядит очень привлекательно

Витаса теперь не узнать: «Напоминает голливудского певца»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фанаты артиста пришли в восторг от его внешних данных.

Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, в свои 45 лет выглядит очень привлекательно. Артист сбросил с себя образ мальчика-ихтиандра и явил поклонникам свою природную мужскую красоту. Свежее фото Витаса публикует 7Дней.ru.

Любовь к спорту и здоровому образу жизни положительно сказались на знаменитости. Витас уделяет внимание как своей внешности, так и своему здоровью. Так исполнитель «Седьмого элемента» выглядит значительно моложе своих лет.

Поклонники в социальных сетях забросали звезду комплиментами.

«Стал лучше. Напоминает какого-то голливудского певца»;

«Какой, оказывается, симпатичный мужик»;

«Нормально выглядит. Вот если бы он до сих пор строил из себя жаброротого, тогда было бы тревожно», — написали интернет-пользователи.

Витас уже несколько лет живет в Китае со своей семьей: супругой Светланой Гранковской и тремя детьми Аллой, Алисой и Максимом. Несмотря на популярность, певец — настоящий семьянин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Витас показал мать своих детей на отдыхе в Турции.

+26° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.77
0.17 102.49
0.88
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Последние новости

23:24
Жителю Курганской области дали срок за интимную переписку с 22 девочками
23:04
Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения
22:44
«Первые трое суток были самыми ужасными»: Елена Воробей об операции дочери
22:24
Девушка попала в больницу, попробовав мороженое в Петербурге
22:04
Площадь пожара под Феодосией увеличилась до 150 гектаров
21:44
Восточный гость: Бурак Озчивит приехал в Альметьевск

Сейчас читают

Всю Украину перевели на экстренные отключения : Россия наносит ответный удар
Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу на заочный приговор Верзилову*
«Борьба будет жесткой»: отстоит ли Грузия свой суверенитет под натиском Запада
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака