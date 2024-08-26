Витаса теперь не узнать: «Напоминает голливудского певца»

Фанаты артиста пришли в восторг от его внешних данных.

Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, в свои 45 лет выглядит очень привлекательно. Артист сбросил с себя образ мальчика-ихтиандра и явил поклонникам свою природную мужскую красоту. Свежее фото Витаса публикует 7Дней.ru.

Любовь к спорту и здоровому образу жизни положительно сказались на знаменитости. Витас уделяет внимание как своей внешности, так и своему здоровью. Так исполнитель «Седьмого элемента» выглядит значительно моложе своих лет.

Поклонники в социальных сетях забросали звезду комплиментами.

«Стал лучше. Напоминает какого-то голливудского певца»;

«Какой, оказывается, симпатичный мужик»;

«Нормально выглядит. Вот если бы он до сих пор строил из себя жаброротого, тогда было бы тревожно», — написали интернет-пользователи.

Витас уже несколько лет живет в Китае со своей семьей: супругой Светланой Гранковской и тремя детьми Аллой, Алисой и Максимом. Несмотря на популярность, певец — настоящий семьянин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Витас показал мать своих детей на отдыхе в Турции.