Двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили гражданства России

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 52 0

Теперь они обязаны покинуть страну.

Двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили гражданства России

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве у двоих мужчин, не вставших на воинский учет, забрали российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ранее мужчин уведомили, в какой срок они должны появиться в военкомате. На первоначальный воинский учет нужно было встать в течении двух недель. Этот срок предусмотрен Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

«Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации», — написала Ирина Волк.

Паспорта у мужчин изъяли. Теперь они являются недействительными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге провели рейд по иностранным автомобилям. Остановили полторы тысячи автомобилей, их водители в основном граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Каждого проверили по базам — в совокупности почти 2,5 тысячи нарушений и около пяти миллионов рублей штрафов.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.26
0.25 106.08
0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Разные риски: почему США боятся помогать Украине сбивать российские беспилотники
7:34
«Признался — значит любит»: группа «Фабрика» высказалась об измене Натана
7:30
Снайперы поддерживают продвижение мотострелков на Кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Выпускники станут ближе к работодателю: в РФ начали менять правила приема в вузы
7:04
Недержание мочи и остановка дыхания: чем опасен детский храп
6:55
Укравшему в США биткоины на $8 миллиардов россиянину грозит до пяти лет тюрьмы

Сейчас читают

Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
«Спаивать не буду»: SHAMAN рассказал о регистрации бренда «Я русский!»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака