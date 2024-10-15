Безграничные нарушения: в Петербурге провели рейд по иностранным автомобилям

У некоторых оказалась настолько богатая история нарушений, что даже полицейские были удивлены.

Владимир Путин подписал закон, который наделал немало шума еще на стадии обсуждения. За сокрытие автомобильных номеров при помощи различных приспособлений — теперь совершенно официально грозит лишение прав на полтора года. Раньше нарушители могли отделаться штрафом.

Герои нашего следующего сюжета свои номера не прятали, однако хотели спрятаться за ними. В Петербурге провели рейд на дорогах, во время которого останавливали машины исключительно с иностранными госзнаками. У некоторых оказалась настолько богатая история нарушений, что даже полицейские были удивлены. Мой коллега Александр Тарасенко сейчас все расскажет.

Знакомьтесь — нарушитель-рекордсмен Гор Чилингарян. Свою красную BMW пригнал год назад из Армении. На учет в МРЭО так и не поставил.

За 12 месяцев любитель немецкого автопрома нарушил ПДД 1453 раза. Это примерно четыре нарушения в день. А общая сумма штрафов составила около 350 тысяч рублей.

В итоге машину изъяли и отправили на штраф-стоянку, а самого бизнесмена и бывшего члена сборной России по самбо доставили в военкомат и поставили на воинский учет. Гор Чилингарян попался сотрудникам ГАИ во время масштабного рейда. Они останавливали и проверяли автомобили с иностранными номерами.

«Проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление административных правонарушений транспортными средствами иностранного государства», — рапортует командир отдельного батальона ДПС № 2 Госавтоинспекции ГУ МВД России по СПб и ЛО Антон Ахминов.

Остановили полторы тысячи автомобилей, их водители в основном граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Каждого проверили по базам — в совокупности почти 2,5 тысячи нарушений и около пяти миллионов рублей штрафов.

«Транспортное средство будет передано на ответственное хранение», — поясняют в полиции.

По закону ездить по России с иностранными номерами может только тот, кто ввез машину не больше шести месяцев — дальше обязательная регистрация и постановка на учет. Но водители пренебрегают этим правилом — думают, что иностранные номера защитят от камер видеофиксации. Штрафов тоже не боятся — слишком маленькие.

«За несвоевременную постановку на учет транспортного средства, будь то автомобиль или маломерное судно, предусмотрен штраф от 1,5 до двух тысяч рублей», — поясняет автоюрист Антон Шальков.

Такие водители часто попадают в серьезные ДТП. На Богатырском проспекте серебристая Honda с иностранными номерами влетела в Кию. Виновник аварии был пьян — в его крови нашли почти полтора промилле алкоголя.

«Вот опять эти номера на машинах побитых очень часто».

Еще одна проблема в том, что часто машины таких водителей не застрахованы. А значит и компенсацию за ДТП пострадавшим получить сложнее.

«Компенсацию можно получить в случае отсутствия полиса ОСАГО только через суд к физическому лицу. Взыскать физические средства практически невозможно, потому что нет обязательств перед страной и финансовых активов», — говорит автоэксперт Антон Трошанов.

Чтобы отбить охоту нарушать закон, общественники предлагают изымать автомобили с зарубежными номерами, которые попали в ДТП без полиса ОСАГО. Либо отправлять такие машины на штраф-стоянку до тех пор, пока владельцы не поставят их на учет. Из девяноста изъятых автомобилей, двадцать скорее всего потеряны навсегда — их передали в таможенные органы за нарушение процедуры временного ввоза.