Столичная компания проводит капремонт на энергетическом предприятии Донбасса

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

Сегодня промышленные объекты на новых территориях РФ активно восстанавливаются.

Столичная компания проводит капремонт на энергетическом предприятии Донбасса

Фото: mos.ru/Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Московская инжиниринговая компания проводит капитальный ремонт на одном из крупнейших энергетических предприятий Донбасса. Об этом сообщается на официальном портале мэра Сергея Собянина и правительства столицы.

Промышленные и инфраструктурные объекты на новых территориях России активно восстанавливаются — поддержку оказывают столичные предприниматели. Так, сегодня компания с 20-летним опытом реализации проектов разного уровня сложности помогает наладить работу на главном энергогенерирующем предприятии Донбасса.

Профессиональные специалисты имеют мощную проектно-производственную базу, а также используют новые технологии. При финансировании используется особый механизм гарантийной поддержки малых и средних предприятий.

Московский гарантийный фонд предоставил поручительство о возвращении аванса по государственному контракту за выполнение капитального ремонта значительного энергетического объекта. Размер поручительства составил почти 53 миллиона рублей — около 70% от суммы банковской гарантии.

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