Энергетический и технологический суверенитет: Россия развивает промышленный майнинг

Таким образом можно будет не только балансировать систему, но и создавать новые типы станций.

Уже с ноября майнинг в России выйдет на новый уровень. И не только как способ международного расчета в условиях санкций. Специалисты придумали, как из потребления огромного количества энергии получить совершенно новую, революционную, выгоду. Подробности объяснил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Вице-премьеру Александру Новаку показывают систему, которая отвечает за всю инфраструктуру Москвы. Для нормальной жизни мегаполиса нужна сбалансированная и бесперебойно работающая система.

Электростанции должны вырабатывать примерно столько же электричества, сколько и потребляется в данную минуту. Процесс повышения и понижения мощности небыстрый. Максимум приходится на утро и вечер. А постоянная нагрузка — давняя мечта энергетиков.

Балансируют энергосистему запуском и остановкой турбин. Но современные технологии позволяют приблизиться к стабильному потреблению независимо от времени суток.

«Дата-центры, в частности майнинговые дата-центры, промышленный майнинг является уникальным потребителем, который потребляет ровным графиком круглый год. Но в то же время в часы пиковой нагрузки в состоянии очень быстро снизить свою нагрузку без потери для бизнеса, тем самым сбалансировав энергосистему», — говорит генеральный директор группы компаний Bitriver Игорь Рунец.

С ноября майнинг в России выходит на новый уровень. Причем не только как способ международных расчетов, что актуально в условиях санкций. Специалисты предлагают с помощью дата-центров, потребляющих огромное количество энергии, не только балансировать систему, но и создавать новые типы электростанций. Например, работающих на попутном газе. Сейчас это

отходы в нефтедобыче и переработке.

«Этот газ не используется для производства электроэнергии, потому что месторождения зачастую находятся далеко от потребителей электроэнергии. В то же время майнинговые дата-центры не привязаны к какой-то конкретной географии. Они могут строиться там, где профицит электроэнергии. В том числе там, где есть месторождения», — говорит Рунец.

Такой способ утилизации попутных отходов — еще и шаг в сторону экологичности всей нефтяной отрасли. Сейчас увеличение добычи и переработки нефти неизбежно ведет к рискам для экологии. Об этом говорили и во время дискуссий на Российской энергетической неделе.

«Один из трендов современного развития мировой энергетики — усиление взаимосвязи между энергетической и климатической повесткой. В то же время мы считаем, что климатические цели и задачи не должны препятствовать или тормозить экономическое развитие стран», — говорит министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Основа потребления энергии плавно переходит от крупных заводов и предприятий к крупным же дата-центрам. Без них невозможно развитие технологий будущего, в частности искусственного интеллекта, без которого экономику в ближайшие десятилетия построить невозможно. А это значит еще большее потребление энергии, строительство новых электростанций, центров обработки данных. Все это — путь к энергетическому и технологическому суверенитету России.