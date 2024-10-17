Гендиректор РФПИ Дмитриев рассказал об опыте взаимодействия со странами БРИКС

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

С 17 по 18 октября в Центре международной торговли Москвы проходят мероприятия, посвященные укреплению сотрудничества, в том числе фонда с объединением.

Гендиректор РФПИ Дмитриев рассказал об опыте взаимодействия со странами БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
БРИКС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами из стран БРИКС проинвестировал свыше 1,6 триллиона рублей в более чем 100 проектов. В этих компаниях работает уже больше одного миллиона человек. Об этом заявил гендиректор РФПИ, представитель России в Деловом совете БРИКС Кирилл Дмитриев.

Дмитриев подчеркнул, что в обозримой перспективе валовый внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС может превысить 50% мировой экономики.

«Возрастает роль БРИКС, очень активно наращивается экономическая мощь. Многие страны Глобального Юга хотят присоединиться к БРИКС. Если смотреть на ВВП по паритету покупательной способности, то страны БРИКС — это уже 36% мирового ВВП. <…> Считаем, что ВВП стран БРИКС может уже в обозримой перспективе перейти за 50% мирового ВВП», — сказал он.

Страны-члены БРИКС были важными партнерами в продвижении вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник». По словам представителя РФПИ, данный препарат был поставлен в более чем половину государств объединения. Вместе с тем производство вакцины было организовано в Индии.

Кроме того, Дмитриев напомнил, что в 2017 году была объявлена важная инициатива — независимый платежно-расчетный контур БРИКС.

«Тогда не всем была очевидна необходимость платежно-расчетной системы именно стран БРИКС как важного элемента безопасности финансовой и мировой инфраструктуры», — отметил он.

Однако сегодня работа продолжается, подчеркнул гендиректор РФПИ.

С 17 по 18 октября в Центре международной торговли Москвы проходят Годовое заседание Делового совета БРИКС и Деловой форум объединения. Они посвящены укреплению сотрудничества в целях устойчивого развития экономики и международной торговли.

Объединение БРИКС основано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР, а 1 января 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В начале октября Куба официально запросила у России статус страны-партнера БРИКС.

Одна из главных задач БРИКС — создание многополярного мира. Входящие в группу страны — активные участники ООН и региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ, АТЭС.

В 2024 году в объединении председательствует Россия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на решение Казахстана не вступать в БРИКС. Москва дорожит отношениями с Астаной, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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