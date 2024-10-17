Картина, написанная роботом, будет выставлена на аукцион

Картину весьма необычного художника выставят на торги в конце этого месяца. Автор полотна — робот-гуманоид Ai-Da, названный в честь первого в истории программиста.

Используя бионические протезы, человекоподобный робот изобразил портрет английского математика Алана Тьюринга, взломавшего в годы Второй мировой войны код нацистской шифровальной машины. Работу назвали «Бог искусственного интеллекта».

Первоначальная стоимость — 120 тысяч долларов. По мнению аналитиков, на торгах цена может подняться в два раза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате. На днях глава Tesla провел масштабную презентацию, где были представлены беспилотные такси и автобусы, а также андроиды компании. Режиссер ленты Алекс Пройас считает, что дизайн беспилотного такси якобы напоминает Audi RSQ, а микроавтобус Robovan похож на грузовой автомобиль, который использовали в фильме.