От фантастики к реальности: режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате

Может ли Алекс Пройас подать в суд на миллирадера?

Илона Маска заподозрили в плагиате. На днях глава Tesla провел масштабную презентацию, где были представлены беспилотные такси и автобусы, а также андроиды компании.

Однако пользователи сети обратили внимание на сходство проектов с эстетикой фильма 2004 года «Я, Робот». На новинки отреагировал даже режиссер ленты Алекс Пройас. В деталях кибернетического скандала разбиралась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Разработки Илона Маска поражают и пугают, словно это не реальность, а фантастический фильм. Беспилотное такси совсем не нуждается в водителе, а робот-гуманоид разливает напитки, позирует для фото и танцует. Впрочем, нашелся человек, которые обвинил главного новатора в плагиате.

С таким заявлением к основателю Tesla на его же платформе X обратился Алекс Пройас, режиссер фильма «Я, робот». Картина вышла на экраны 20 лет назад. Алекс опубликовал коллаж с кадрами из киноленты и новыми моделями компании Илона Маска. Так Оптимус Tesla сравнивают с вымышленным роботом — главным героем фильма. Дизайн беспилотного такси якобы напоминает Audi RSQ, а микроавтобус Robovan похож на грузовой автомобиль, который использовали в киноленте.

«Да, оно действительно аэродинамичный продукт. Да, дверь открывается вверх не потому, что надо было это украсть, а потому что это модно», — говорит юрист Аркадий Бух.

В комментариях к посту Пройаса пользователи уже вовсю выкладывают мемы и не видят явного сходства. С таким же успехом как это сделал режиссер, новый робоминивэн сравнивают с куском торта или ракету Space X — с котом.

Хотя многие другие пользователи уверены, что Илон Маск действительно черпал вдохновение в фильме «Я, робот». Уж очень похоже название киноленты на название презентации — «Мы, робот». И в своей речи директор Tesla не обошел кинематограф стороной.

«Вы видите много научно-фантастических фильмов, где будущее — темное и унылое, не то будущее, в котором вы хотите оказаться. Мне нравится „Бегущий по лезвию“, но мы хотим веселого и захватывающего будущего», — заявил Илон Маск.

Сначала на экранах — потом в кино. Эта формула не такая уж редкость. Еще в 1927 году в фильме «Метрополис» предсказали появление видеосвязи, планшет показали аж в 1968 году в фильме «2001 год: Космическая одиссея», а беспилотный автомобиль впервые появился на экранах в боевике «Вспомнить все» в 1990 году.

«Фантастика массовая, она работает с существующими какими-то технологиями, и технологические тенденции очень легко просчитать. Именно такая классическая фантастика, связанная с рождением технологиями, она опирается на уже существующей тенденции, просто она их додумывает. А эти тенденции, они ведь вполне себе понятны», — говорит кинокритик Дмитрий Соколов.

Кинокритики уверены: заявление Алекса Пройаса не более чем шутка и попытка привлечь внимание. И даже если режиссер обратится в суд, компенсацию ему не получить, уж очень много похожих беспилотных машин и роботов-гуманоидов можно обнаружить в кинематографе.