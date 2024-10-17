ЦБ будет штрафовать банки за игнорирование цифрового рубля

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

ЦБ будет штрафовать банки, которые не используют цифровой рубль

ЦБ будет штрафовать банки за игнорирование цифрового рубля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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К этой системе должны заблаговременно присоединиться все крупные банки.

Центробанк России будет штрафовать те банковские организации, которые не успеют подключиться к цифровому рублю. Об этом глава ЦБ Эльвиру Набиуллина сообщила корреспонденту 5-tv.ru в ходе форума Finopolis-2024.

По ее словам, соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу.

«Конечно, мы предусматриваем, что те, кто не будет готов, должны платить штрафы. Для этого должно быть принято законодательство — оно внесено. Надеюсь, что оно будет принято надеюсь», — подчеркнула Набиуллина.

Цифровой рубль массово внедрят в российскую банковскую систему с 1 июля 2025 года. Эту услугу должны предоставить все системно-значимые банки. При этом отмечается, что потребители пользоваться цифровым рублем не обязаны, однако должны иметь доступ к подобной форме российской валюты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией в России. По ее словам, для российской экономики наступили не лучшие времена, однако Россия обязательно достигнет своей цели в борьбе с инфляцией.

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