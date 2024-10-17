Дышит с трудом? Раскрыта правда о состоянии актера Ефремова в колонии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56 0

В УФСИН России опровергли новости об ухудшении состояния актера Ефремова

Дышит с трудом? Раскрыта правда о состоянии актера Ефремова в колонии

Фото: Telegram/Иван Охлобыстин/t.me/Ohlobistin

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СМИ напугали заголовками о резком ухудшении состояния знаменитого виновника смертельного ДТП.

Распространяемая в Сети информацию о том, что у отбывающего наказание заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова ухудшилось самочувствие, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Белгородской области.

Утром 17 октября СМИ писали, что состояние здоровья знаменитого заключенного резко ухудшилось. Ефремов якобы с «трудом дышит и почти не разговаривает» из-за хронической обструктивной болезни легких.

Однако, по информации УФСИН, состояние актера остается «удовлетворительным, без отрицательной динамики». Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей.

Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО до конца 2024 года. Такого решения суда добивается его защита, которая настаивает на тяжелом состоянии здоровья артиста. По словам адвокатов, осужденному требуется совершенно иной уход. Они настаивают, что без должного лечения у Ефремова может случиться инсульт.

Актер был осужден на 7,5 лет лишения свободы после смертельного ДТП с его участием, которое произошло 8 июня 2020 года. В результате столкновения двух автомобилей скончался мужчина, Ефремова признали виновным в нарушение правил управления транспортным средством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО.

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