«Друзья уже ждут»: защита Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО

Артист находится в тюрьме около четырех лет после ДТП, в котором погиб человек.

Защита актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, готовит документы для подачи на условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии по состоянию его здоровья. Об этом рассказал адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с 5-tv.ru.

«Защита собирает справки о состоянии здоровья и получает характеристику в колонии. И также многие именитые друзья Михаила Ефремова ждут, когда актер выйдет по УДО», — заявил он.

По его словам, актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Из-за заболевания он не может посещать работу в швейном цеху и почти перестал курить.

Падалко подчеркнул, что защита не собирается спешить с подачей материалов в суд, поскольку целью является «не поднять шумиху, а добиться результата».

За решеткой Михаил Ефремов находится уже около четырех лет. В 2020 году актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как изменится актерская карьера Михаила Ефремова после колонии.