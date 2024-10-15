«Друзья уже ждут»: защита Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО
Защита актера Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артист находится в тюрьме около четырех лет после ДТП, в котором погиб человек.
Защита актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, готовит документы для подачи на условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии по состоянию его здоровья. Об этом рассказал адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с 5-tv.ru.
«Защита собирает справки о состоянии здоровья и получает характеристику в колонии. И также многие именитые друзья Михаила Ефремова ждут, когда актер выйдет по УДО», — заявил он.
По его словам, актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Из-за заболевания он не может посещать работу в швейном цеху и почти перестал курить.
Падалко подчеркнул, что защита не собирается спешить с подачей материалов в суд, поскольку целью является «не поднять шумиху, а добиться результата».
За решеткой Михаил Ефремов находится уже около четырех лет. В 2020 году актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как изменится актерская карьера Михаила Ефремова после колонии.
- 17 сент
- Адвокат дьявола: вымогательство, торговля дронами и другие махинации Эльмана Пашаева
- 20 авг
- Не стоит больше мучить: в СПЧ не исключили выход Ефремова из колонии по УДО
- 19 авг
- Желанная свобода: выйдет ли Ефремов из тюрьмы по УДО в декабре
- 7 мая
- «Он вернется»: как изменится актерская карьера Ефремова после колонии
- 1 мая
- «У него тяжелейшее заболевание»: подруга Михаила Ефремова раскрыла его диагноз
- 24 апр
- Усугубить положение: Ефремов может не выйти по УДО из-за нарушений в колонии
- 24 апр
- Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
- 3 апр
- Никита Ефремов о заключенном отце: «Хочется, чтобы наши сердца обнялись»
- 27 мар
- Достаточно одной рюмки: вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы
- 16 мар
- «Если не хочет вернуться»: какие ограничения наложат на Ефремова в случае УДО
Читайте также
100%
0.03 105.49
0.38
Нашли ошибку?