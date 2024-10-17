На Камчатке при обрушении шахты погибли три горняка
На место немедленно отправили спасательную команду.
Фото: 5-tv.ru
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Три горняка погибли после обрушения породы на руднике, расположенном на Камчатке. Об этом на личной странице во «ВКонтакте» сообщил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев.
«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания «Кумроч» произошло обрушение породы», — написал он.
Лебедев добавил, что при обрушении породы были найдены тела трех погибших горняков. Их смогли вытащить из-под завалов, а затем стали поднимать на поверхность.
Находящаяся не в штате военизированная горно-спасательная команда была отправлена к месту произошедшего инцидента. Министр по ЧС региона уточнил, что их целью выступает разведка, для которой они и подобрали экипировку.
Весной сообщалось о ЧП в Амурской области. Тогда на протяжении двух недель спасатели пытались вызволить оказавшихся в земляной ловушке 13 шахтеров после обрушения горных пород на руднике «Пионер». Люди застряли на глубине более 100 метров.
Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области.
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