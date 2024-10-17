На Камчатке при обрушении шахты погибли три горняка

Три горняка погибли после обрушения породы на руднике, расположенном на Камчатке. Об этом на личной странице во «ВКонтакте» сообщил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев.

«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания «Кумроч» произошло обрушение породы», — написал он.

Лебедев добавил, что при обрушении породы были найдены тела трех погибших горняков. Их смогли вытащить из-под завалов, а затем стали поднимать на поверхность.

Находящаяся не в штате военизированная горно-спасательная команда была отправлена к месту произошедшего инцидента. Министр по ЧС региона уточнил, что их целью выступает разведка, для которой они и подобрали экипировку.

Весной сообщалось о ЧП в Амурской области. Тогда на протяжении двух недель спасатели пытались вызволить оказавшихся в земляной ловушке 13 шахтеров после обрушения горных пород на руднике «Пионер». Люди застряли на глубине более 100 метров.

Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области.