Жена горняка, попавшего на руднике «Пионер» под завал: «Невозможно было их спасти»

Спасательная операция на руднике в Приамурье завершилась. Специалистам добраться до заблокированных шахтеров не удалось.

На протяжении двух недель спасатели пытались вызволить оказавшихся в земляной ловушке 13 шахтеров после обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Амурской области, однако 1 апреля операция была завершена.

В беседе с изданием Газета.ру супруга одного из горняков Ксения призналась, что практически с первого дня операции уже понимала, шансы на спасение горняков слишком малы. Поэтому она понадеялась, что шахтеры погибли в первые минуты обрушения и не испытывали боли.

«По большой вероятности я понимаю, что невозможно было их спасти. Я надеюсь, что они погибли в первые минуты обрушения. Я не хочу думать о том, что они погибли в ужасной ситуации, голодной и холодной смертью. Я не хочу об этом думать», — добавила она.

Она также поблагодарила психологов МЧС, которые все это время поддерживали родных шахтеров. Вместе с тем она вспомнила, что и раньше на руднике уже происходили опасные ситуации. Так, муж ей рассказывал, что периодически заваливало его машину, падала кровля.

«В том году весной топило их рудник, он звонил мне по видео, я видела, как по бортам текла вода. Начальство их просто перебросило, кого-то не вызвали на вахту, кого-то перебросили в другое место, но в шахту их не допускали», — заключила она.

ЧП на руднике «Пионер» произошло 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Операция по спасению горняков длилась до 1 апреля. Все это время специалисты делали все возможное, чтобы вызволить застрявших горняков, в том числе пробурили несколько разведывательных скважин.

Однако результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Образовалась угроза повторных обвалов, поэтому было принято решение не подвергать смертельной опасности спасателей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто ответит за страшное ЧП на руднике «Пионер».