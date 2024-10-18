В Челябинской области батюшку храма обвиняют в убийстве прихожанина

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

О священнике Игоре Ефремове отзываются только с положительной стороны и не верят в случившееся.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯЭдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Батюшка храма Тихвинской иконы Божией Матери в Аргаяшском районе обвиняется в убийстве прихожанина. Об этом сообщают в челябинских группах. Специально для 5-tv.ru прихожанка Инна дала комментарий по поводу шокирующей новости.

«Нас всех, прихожан и односельчан, потрясла эта новость. Мы не поверили, потому что мы знаем своего батюшку. Мы знаем, что он православный священник. Никогда никакой агрессии со стороны батюшки не было», – подчеркивает женщина.  

Она добавила, что с отцом Игорем Ефремовым они служат много лет. Ни разу никто не замечал за батюшкой плохо поведения. Прихожане всегда послушались в храме и приходили на исповедь.

По ее словам, Ефремов всегда проводил грамотные проповеди и наставлял прихожан. Все надеются, что ситуация вскоре разрешится и батюшка вовсе не причастен к преступлению криминального характера. 

По предварительной информации, конфликт между священником Игорем Ефремовым и прихожанином произошел во время застолья и, возможно, на сексуальной почве. Официальных комментариев от следствия пока не поступало. Информация уточняется. 

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные в балаклавах напали на собор УПЦ в Черкассах.  Около 100 человек штурмовали храм, пока полиция бездействовала.

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В Челябинской области батюшку храма обвиняют в убийстве прихожанина

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