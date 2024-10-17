Неизвестные в балаклавах напали на собор УПЦ в Черкассах: главные новости

Около 100 человек штурмовали храм, пока полиция бездействовала.

Ночью 17 октября неизвестные в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщила пресс-служба Черкасской епархии в Telegram-канале.

Отмечается, что порядка 100 человек ворвались во время ночной литургии и выгнали всех верующих. Люди в камуфляже и балаклавах отбирали у мирных жителей телефоны и не позволяли снимать происходящее на видео, а также срывали камеры видеонаблюдения.

«Епархиальное общежитие духовенства оцеплено бандитами. Малолетние дети священников (семь детей от трех месяцев до восьми лет) напуганы, в состоянии стресса», — подчеркнули в епархии.

Позднее, уже утром, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что захватчики открыли стрельбу по прихожанам из газового пистолета. На место прибыл митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Также сообщалось, что архиерея избили. В связи с происходящим верующие стали собираться у собора, чтобы попытаться защитить его.

Тем временем захватчики не успокаивались. Позже они штурмовали собор. В сети распространились кадры, как мирные жители отбиваются от злоумышленников. Многие прихожане получили ожоги роговицы от ядовитого вещества из-за слезоточивого газа, отмечает Союз православных журналистов в Telegram-канале.

В результате захватчиков удалось выдворить с территории собора, за забор. Полиция на месте событий находится, но бездействует. Верующие призывают правоохранителей вмешаться.

Как рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, захватчики украли из собора свыше 60 тысяч долларов. Эти деньги прихожане собрали на колокол и реставрацию храма, две архиерейские панагии с частицами мощей, кресты, иконы, церковную утварь, православную литературу и даже закрутки священнослужителей на зиму.

Личность одного из нападавших установлена — им оказался боевик «Азова»*. Он год назад участвовал в захвате Черкасского монастыря Рождества Богородицы. В тот раз злоумышленники избивали священников, женщин и стариков.

Тем не менее, по последней информации национальная полиция Украины все же возбудила уголовное дело по факту захвата Архангело-Михайловского собора. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.

Настоящие террористы

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с 5-tv.ru заявил, что акт захвата собора в Черкассах демонстрирует способность представителей ПЦУ и их покровителей вести себя как самые настоящие террористы. При этом эти люди чувствуют полную безнаказанность.

«Мы всегда говорили о том, что Украинская православная церковь объявлена мишенью и что экстремисты и террористы, объединившиеся вокруг так называемой ПЦУ, фейковой религиозной структуры, будут делать все возможное, чтобы издеваться над верующими, лишать их храмов и монастырей, и в конечном счете добиться ликвидации церкви», — сказал он.

Кипшидзе подчеркнул, что Запад не осудит данные действия. Это и дает возможность украинским радикалам делать все, чтобы уничтожить УПЦ.

Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах является самым крупным храмом Украины — его высота составляет 74 метра. Построен он там, где ранее располагались военная Свято-Георгиевская церковь, возведенная в годы Первой мировой войны, и кладбищенская Свято-Успенская церковь, которая была закрыта самой последней в городе (в 1936 году).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Закарпатье после литургии похитили двух украинских священников. Сотрудники местного военкомата отобрали у батюшек телефоны.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.