Дочь Кадаффи впервые представила свои картины на выставке в Москве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

В своих работах художница рассказала о трагедии, которая произошла с ее семьей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Дочь ливийского революционера и политика Муаммара Каддафи Аиша привезла на выставку в Москве свои картины, которые нигде не выставлялись ранее. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

По словам художницы, представленные произведения написаны ею в память о смерти отца и брата. В ее работах, по признанию самой Аиши, запечатлена произошедшая с семьей трагедия.

«Я ранее представляла свои картины на предыдущих выставках, но эти работы сегодня я представляю в первый раз», — отметила Аиша.

Автор произведений также подчеркнула, что ее картины написаны сердцем. Они отражают взгляд художницы на жизнь.

Муаммар Каддафи руководил Ливией в период с 1969 года, однако в 2011 году в стране произошел мятеж, в ходе которого Каддафи был свергнут. Позже стало известно, что его жестоко убили.

После смерти правителя в стране не утихают вооруженные столкновения между различными группировками.

По сегодняшний день в Ливии действует режим двоевластия: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет Ливия после гражданской войны и бомбардировок со стороны НАТО.

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