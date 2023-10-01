Как живет Ливия после гражданской войны и бомбардировок со стороны НАТО

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Корреспондент «Известий» показал, как живет Ливия после гражданской войны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hamza Turkia; 5-tv.ru

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В 2011 году Совет Безопасности ООН одобрил военное вмешательство иностранных государств в ливийский конфликт. Чем все закончилось?

Показателен визит на этой неделе в Москву делегации из Южного Судана. Это самая молодая страна в мире. 12 лет назад после продолжительной гражданской войны Судан раскололся на Север и Юг. Россия сумела сохранить хорошие отношения и с теми, и с другими. Казалось бы, молодой стране броситься в объятия США. Тем более, у них и нефть есть. А американцы любят нефть. Но нет. Южный Судан намерен выстраивать отношения со сверхдержавами так, как он считает нужным.
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«Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных, влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», — сказал на встрече с Путиным президент Южного Судана Салва Киир.

Вы понимаете, что значат такие слова в нынешнее время? У президента Судана есть стальной характер, как минимум. Не зря с 16 лет воевал. А почему Южный Судан не побежал в объятия Вашингтона? Потому что там видели пример соседней Ливии. Тоже страны, богатой нефтью, которая очень дружила со странами Запада. А потом раз — и дружба врозь. И разбомбили Ливию. И она так и остается в руинах. Ситуация усугубляется гуманитарной катастрофой — из-за урагана и наводнения разрушены города. И нет денег все это восстанавливать. Как живет когда-то одно из богатейших государств Африки — увидел наш корреспондент Илья Аникеев. Все подробности — в его репортаже.

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