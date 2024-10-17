Нетаньяху призвал ХАМАС сложить оружие после ликвидации Синвара
Премьер-министр напомнил, что они будут продолжать ликвидацию бегущих лидеров палестинского движения.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
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После ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил противнику сделку по заложникам. Об этом он заявил в видеообращении.
Сначала Нетаньяху предложил освободить израильских заложников. И тогда противнику позволят спокойно уйти и жить дальше. В случае если удерживаемым людям навредят, они будут уничтожены.
«Я говорю всем, кто удерживает наших заложников: кто сложит оружие и вернет наших заложников — тому мы позволим уйти и жить», — сказал премьер-министр Израиля.
Кроме того, Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара важной вехой в падении власти ХАМАС и добавил, что погибший лидер движения разрушил жизни жителей в секторе Газа.
«Террористам ХАМАС я говорю следующее — ваши лидеры бегут и будут ликвидированы», — подчеркнул премьер-министр Израиля.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль нанес новый удар по миссии ООН в Ливане.
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