«Преднамеренный огонь»: Израиль нанес новый удар по миссии ООН в Ливане

Новый удар израильская армия нанесла по миротворцам в Ливане. Сотрудники ООН не пострадали, но эта атака вызвала новую волну возмущения по всему миру.

Критиковать союзника стали даже в Вашингтоне, где до сих пор поддерживали все решения Нетаньяху, даже самые негуманные. Рискует ли теперь Израиль оказаться в международной изоляции, выяснял корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Каждый день — новые отчеты об обстрелах. Только теперь миротворцы ООН в Ливане сообщают не о потерях среди населения страны, а о том, как они сами стали мишенью для израильских танков.

«Были уничтожены две камеры и повреждена башня. И снова мы видим прямой и, очевидно, преднамеренный огонь по позиции временных сил ООН», — говорится в сообщении миссии, размещенной в социальной сети Х.

Артиллерийский снаряд разрушил уже вторую смотровую вышку миротворцев. После первой руководство Израиля, пожалуй, впервые за год войны на Ближнем Востоке подверглось острой критике со стороны западных лидеров. Ввести санкции против Тель-Авива захотели власти Испании, Италии, Польши. Президент Франции возмущен: власти Израиля, кажется, перестали испытывать благодарность перед странами Запада за то, что именно они создали их государство полвека назад. Нетаньяху в ответ решил преподать французскому лидеру свой урок истории.

«Это признак исторического невежества и неуважения со стороны Макрона. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создавала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении трех с половиной тысяч лет», — заявил Нетаньяху.

После перепалки, стороны перешли и к прямым действиям. Так, в Париже запретили компаниям из Израиля участвовать в выставке военно-морской техники, она была намечена на ноябрь. Власти Словении присоединились к лагерю стран, готовых ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль. А премьер Ирландии и вовсе предложил отказаться от любого сотрудничества.

«Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем может быть пересмотрено. Это пока не позиция большинства в ЕС, но я предложу аргументы за пересмотр данного соглашения. Потому что так ситуацию видит народ и правительство Ирландии», — заявил Саймон Харрис.

В Ливане сейчас находится около десяти тысяч миротворцев. Израильский премьер сначала обвинил их в том, что они сознательно выполняют роль живого щита и мешают его армии выполнять боевые задачи. А потом и вовсе заявил, что силам ООН в Ливане делать нечего, потому что они там бесполезны, и не смогли предотвратить ни одного обстрела израильской территории со стороны «Хезболлы».

Точно также в Тель-Авиве относятся и к другим гуманитарным организациям. Так, депутаты Кнессета приняли в первом чтении закон о запрете агентства ООН по защите беженцев. А в кабинете Нетаньяху запретили въезд в сектор Газа сразу семи гуманитарным организациям.

Ситуацию, которую во всем мире все чаще называют геноцидом палестинцев, осудили во время заседания Совбеза ООН. Постпред России подчеркнул, что Израиль нарушает те самые конвенции, которые после второй мировой подписывали в Женеве, чтобы не допустить повторения Холокоста.

«Получается, что флаг ООН не только не защищает мирное население, гуманитарных работников и гражданские социальные объекты, но и как будто становится прямой мишенью для ЦАХАЛ. Все гуманитарщики, включая сегодняшних докладчиков, в один голос говорят, что безопасных мест в Газе нет, и это не фигура речи, а горькая действительность», — подчеркнул Василий Небензя.

Кроме того, с возобновлением активных военных действий в секторе Газа начался голод такого масштаба, что не обращать на него внимания не смогли даже ближайшие союзники в Вашингтоне.

«Мы хотим, чтобы Израиль предпринял дополнительные усилия. В Газу должно прибывать больше грузовиков с гуманитарной помощью, чтобы у гражданского населения было все необходимое для повседневной жизни. Израиль должен сделать все возможное для минимизации ущерба мирным жителям как в Газе, так и в Ливане», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

При этом США продолжают активно поддерживать Израиль и поставлять оружие в страну. Именно Вашингтон блокирует резолюции Совбеза ООН, с которыми уже согласились все остальные страны: призвать Израиль остановить огонь и создать независимое Палестинское государство. И даже резкая смена настроений в Европе не привела ни к каким изменениям в политике самого Израиля.