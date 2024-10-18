«Разводитесь и спите, с кем хотите»: Бородина прокомментировала измену Natan

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Телеведущая Ксения Бородина осудила певца Natan за измену жене

«Разводитесь и спите, с кем хотите»: Бородина прокомментировала измену Natan

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Телеведущая сама была когда-то супругой изменника.

Ксения Бородина осудила измену певца Natan. Телеведущая высказалась в социальных сетях по просьбе своих подписчиков.

«А что тут можно комментировать? Мне очень жаль жену, о ее чувствах никто в тот момент не думал. Я всегда говорю: разводитесь и спите, с кем хотите», — ответила Бородина.

Звезда проекта «Дома-2» сама была супругой изменника. Ее бывший муж Курбан Омаров признал факт того, что состоял в отношениях с другой женщиной, будучи женатым на Ксении.

Сейчас у Бородиной в личной жизни все хорошо. Она встречается с шоуменом Николаем Сердюковым. Телеведущая уверяет, что поводов для ревности новый избранник не дает.

Видео с Natan и блогером Лерчик попало в сеть после шоу «Звезды в джунглях». На нем был зафиксирован весьма однозначный момент. Артист не стал отпираться и подтвердил факт измены.

«Попытаюсь сохранить семью. Я не знаю, получится у меня это или нет, но сделаю все возможное. Время покажет», — заявил певец.

Жена музыканта Анастасия пока от комментариев воздерживается. Известно лишь то, что супруга певца вместе с детьми вернулась в Казахстан, откуда родом и она, и ее знаменитый муж.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думают по поводу измены Natan участницы группы «Фабрика».

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