«Разводитесь и спите, с кем хотите»: Бородина прокомментировала измену Natan
Телеведущая Ксения Бородина осудила певца Natan за измену жене
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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Телеведущая сама была когда-то супругой изменника.
Ксения Бородина осудила измену певца Natan. Телеведущая высказалась в социальных сетях по просьбе своих подписчиков.
«А что тут можно комментировать? Мне очень жаль жену, о ее чувствах никто в тот момент не думал. Я всегда говорю: разводитесь и спите, с кем хотите», — ответила Бородина.
Звезда проекта «Дома-2» сама была супругой изменника. Ее бывший муж Курбан Омаров признал факт того, что состоял в отношениях с другой женщиной, будучи женатым на Ксении.
Сейчас у Бородиной в личной жизни все хорошо. Она встречается с шоуменом Николаем Сердюковым. Телеведущая уверяет, что поводов для ревности новый избранник не дает.
Видео с Natan и блогером Лерчик попало в сеть после шоу «Звезды в джунглях». На нем был зафиксирован весьма однозначный момент. Артист не стал отпираться и подтвердил факт измены.
«Попытаюсь сохранить семью. Я не знаю, получится у меня это или нет, но сделаю все возможное. Время покажет», — заявил певец.
Жена музыканта Анастасия пока от комментариев воздерживается. Известно лишь то, что супруга певца вместе с детьми вернулась в Казахстан, откуда родом и она, и ее знаменитый муж.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что думают по поводу измены Natan участницы группы «Фабрика».
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