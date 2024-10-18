Есть пропавшие: на Сахалине перевернулся сухогруз «Григорий Ловцов»
Лимаренко: на Камчатке перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»
Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры/dvtproc
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На борту судна находилось семеро моряков, половина из них исчезли.
Четыре моряка пропали после опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» на Камчатке. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.
«У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно „Григорий Ловцов“, перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивания судна», — написал Лимаренко.
Губернатор уточнил, что пока удалось спасти трех моряков из семи членов экипажа — судьба остальных неизвестна. Два буксира и одно спасательное судно уже находятся на месте происшествия, началась поисково-спасательная операция.
В дальневосточной транспортной прокуратуре по факту опрокидывания судна «Григория Ловцов» организована проверка. Сообщается, что сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего инцидента.
Проверка 5-tv.ru показывал, что сухогруз «Григорий Ловцов» был произведен более 20 лет назад — в 2002 году. При этом в июле 2024-го его решили выставить на продажу, техническое состояние указано как «хорошее».
Кроме того, судно «Григорий Ловцов» не первый раз столкнулось с проблемами в море. В январе 2022 года его притерло к льдине в районе Шантарских островов в Охотском море. Спасатели МЧС смогли успешно эвакуировать экипаж, сохранив жизни морякам.
Ранее 5-tv.ru писал, как десять человек пострадали при опрокидывании маломерного судна в Карелии.
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