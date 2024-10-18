Двоих моряков с перевернувшегося судна на Сахалине госпитализировали

Двоих из трех спасенных пострадавших моряков с опрокинувшегося грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине госпитализировали. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.

«Из троих пациентов, доставленных в ЦРБ, один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжелый, в реанимации. Оба с переохлаждением», — написал он.

Лимаренко подчеркнул, что третий пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, его направили домой.

Прежде сообщалось, что на Сахалине перевернулся сухогруз «Григорий Ловцов». Четыре моряка пропали. Удалось спасти трех из семи членов экипажа. Судьба остальных неизвестна.

В дальневосточной транспортной прокуратуре по факту опрокидывания судна организована проверка. Сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиянин выжил после двухмесячного дрейфа в Охотском море. Лодку удалось засечь в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Пичугиных (сына и отца) нашли погибшими. Выжить удалось только младшему брату.