Боится за жизнь: Ник Джонас был вынужден прервать концерт из-за угрозы

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 12 0

Певец Ник Джонас остановил концерт из-за луча от лазерной указки

Боится за жизнь: Ник Джонас был вынужден прервать концерт из-за угрозы

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Артист покинул сцену после появления лазерной указки.

Знаменитый певец Ник Джонас, играющий со своими братьями Кевином и Джо в популярной группе, был вынужден остановить выступление в Праге из-за угрозы нападения. Об этом накануне сообщило издание Entertainment Weekly.

Jonas Brothers сейчас находятся в большом туре — не так давно коллектив приехал в Чехию, чтобы дать крупный концерт в столице на О2 Арене. Ничего не предвещало беды, однако Ник Джонас во время исполнения одного из треков внезапно пригнулся и сбежал вниз со сцены, подав сотрудникам безопасности определенный знак.

Как оказалось, причиной беспокойства артиста стала лазерная указка. Один из поклонников принес с собой на концерт неразрешенное устройство и направил его луч на певца, тем самым вызвав панику.

Спустя несколько минут группа продолжила свое выступление, и все участники вернулись на сцену, убедившись, что их жизням ничего не угрожает.

«Мы можем подтвердить, что выступление Jonas Brothers пришлось прервать на несколько минут из-за использования человеком запрещенной лазерной указки. Организаторы немедленно отреагировали на этот факт. Через несколько минут группа продолжила свое выступление и вернулась на сцену», — поделился с изданием представитель О2 Арены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Игры престолов» Софи Тернер развелась с мужем Джо Джонасом.

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