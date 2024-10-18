«Конец нацистского режима»: украинцы готовы бунтовать против Зеленского

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 69 0

Коваленко: все больше украинцев готовы бунтовать против режима

«Конец нацистского режима»: украинцы готовы бунтовать против Зеленского

Фото: 5-tv.ru

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В Киеве все чаще устраивают митинги. Ждет ли Незалежную новый госпереворот?

Намерения президента* Украины Владимира Зеленского отдать ресурсы страны Западу и попытки сэкономить на выплатах семьям боевиков ВСУ спровоцировали готовность граждан к бунту. Об этом заявил председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Украинцы начинают бунтовать, думаю, что целый ряд факторов вызвал такие бунты. Во-первых, вы видите, что происходит в последнее время с так называемым „планом мира“ Зеленского, который на самом деле не план мира», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что действия главы киевского режима подразумевают совсем не урегулирование конфликта, а как раз наоборот — его эскалацию с втягиванием большого количества сторон. Кроме того, граждане Украины понимают, что Зеленский начал настоящую торговлю ресурсами страны, которые должны принадлежать ее народу.

Отдельный фактор — действия сотрудников ТЦК. Военкомы буквально вылавливают мужчин на улицах и насильно отправляют на фронт без какой-то подготовки.

Однако, по мнению Коваленко, переворот внутри Украины возможет только в том случае — если против режима восстанут военные.

«Тогда уже можно будет сказать, что близко то время, когда наступит конец нацистского режима», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что родственники пропавших боевиков ВСУ устроили массовые протесты в Киеве. Митинг организовали родственники украинских военных, пропавших без вести на красноармейском направлении. По их словам, боевиков бросили на передовую практически без подготовки. А сами украинские власти вопросы о пропаже целой бригады игнорируют.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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