Родственники пропавших боевиков ВСУ устроили массовые протесты в Киеве

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Они призвали Зеленского не требовать новых боевиков у Запада в попытке утолить кадровый голод ВСУ, а позаботится о собственных военных.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В так называемый победный план Зеленского*не верят даже на Украине. И пока тот гастролирует по Европе, в стране назревает бунт. Сотни человек вышли на майдан в Киеве. Они призвали Зеленского не требовать новых боевиков у Запада в попытке утолить кадровый голод ВСУ, а позаботится о собственных военных.

«В первую очередь освободить всех пленников, обмен телами погибших. Мы не хотим ждать ни план победы, ни план мира — нам нужны наши родные прямо сейчас. Мы не хотим никаких откладываний, мы хотим, чтобы решение было принято уже сейчас и всех пленников вернули», — скандирует одна из участниц.

Митинг организовали родственники украинских военных, пропавших без вести на красноармейском направлении. По их словам, боевиков бросили на передовую практически без подготовки. А сами украинские власти вопросы о пропаже целой бригады игнорируют.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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