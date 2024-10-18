«Не верьте»: Силуанов высказался о росте инфляции в России

Этот показатель в стране уменьшается с каждой неделей.

Ключевая ставка Ценробанка России увеличивается не за счет роста инфляции в стране. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью «Известиям».

«Если посмотреть неделю на инфляцию, она меньше, чем за прошлую неделю, чем неделей раньше — это первое. Второе — мы видим, что постепенно и кредитование сокращается. И бюджет, который внесен правительством в Государственную Думу, как раз учитывает сегодняшние задачи по снижению инфляционного давления, импульса.

Как это делается? Путем балансировки первичного баланса достигнутого бюджета на протяжении трех лет, дефицит бюджета минимальный, на следующий год — полпроцента ВВП. Поэтому говорить о том, что бюджет — проинфляционный, бюджетный импульс увеличивается — он сокращается, его практически нет. Откуда тут проинфляционный фактор? Поэтому кто вам говорит это — не верьте», — прокомментировал сложившуюся в стране экономическую ситуацию Силуанов.

Министр финансов также напомнил, что на предстоящем форуме БРИКС, который будет проходить в Казани с 22 по 24 октября, обсудят создание новой платежной системы, которой смогут пользоваться все страны-члены объединения. Он напомнил, что большинство государств привыкло к расчетам в долларах и евро, а вот при ведении финансовых операций с Россией у них возникают проблемы. Создание альтернативной и независимой платежной системы значительно упростит взаимодействие между участниками БРИКС.

Силуанов также отметил, что с приходом в объединение новых стран объем экономики БРИКС значительно увеличился. Сегодня он составляет 36,7% мировой экономики, в то время как страны «Большой семерки» едва доходят до 30%.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Силуанова о плюсах, которые дает расширение БРИКС.