Путин готов к переговорам с Украиной на базе прошлых договоренностей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Президент отметил, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы конфликт завершился как можно быстрее и мирным способом.

Путин готов к переговорам с Украиной на базе прошлых договоренностей

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС Спецоперация

Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но лишь на базе Стамбульских соглашений 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что Россия больше всех заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно быстрее и мирным способом.

Помимо этого, Путин напомнил, что тогда переговоры были прерваны не российской стороной.

Президент напомнил, что в Киеве был подписан декрет президента* Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли еще в мае, что запрещает проводить какие-либо переговоры с Россией. При этом определение сроков завершения конфликта с Украиной — сложная и контрпродуктивная вещь, добавил он.

Путин также отметил, что российская стороне ничего не знает о планах Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили об отсутствии изоляции России в мире. У Москвы много партнеров, отметил пресс-секретарь президента РФ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
БРИКС
18 окт
«Не верьте»: Силуанов высказался о росте инфляции в России
18 окт
Фактор стабильности: Путин об отношениях России и Китая
18 окт
Путин назвал страны, которые станут центрами глобального роста
18 окт
Дмитриев: РФПИ участвует в 100 инвестиционных проектах со странами БРИКС
18 окт
«Решать глобальные задачи»: в РФПИ призвали страны БРИКС вложиться в развитие ИИ
18 окт
РФПИ и BitRiver объявили о партнерстве для строительства ЦОДов в странах БРИКС
18 окт
Путин назвал Новый банк развития БРИКС альтернативой механизмам Запада
18 окт
«Цифры говорят»: Путин указал на превышение ВВП стран БРИКС показателей стран G7
17 окт
«Лидирующее место»: Лихачев о мировом влиянии БРИКС
17 окт
«Неслучайно»: БРИКС становится одним из самых мощных экономических блоков в мире
+4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

19:05
Путин назвал Саудовскую Аравию комфортной площадкой для переговоров по Украине
18:55
Рок-группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
18:48
«Не верьте»: Силуанов высказался о росте инфляции в России
18:40
Путин готов к переговорам с Украиной на базе прошлых договоренностей
18:32
«За это хвалю»: Путин заявил о невозможности победить Россию
18:20
«Я ревела»: реакция Агаты Муцениеце на решение суда по делу об опеке над сыном

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака