Джонни Депп оказался родственником королевы Елизаветы II

Актер Джонни Депп оказался родственником покойной королевы Елизаветы II. Об этом изданию OK! сообщил директор института My Heritage Рой Мандель.

Отмечается, что ученые составили генетический паспорт Деппа и обнаружили у него неожиданное родство. Актер — потомок британского короля Эдуарда III, правившего в XVI веке. Их связь устанавливается через третьего графа Нортумберлендского, отца Маргарет Перси, одной из прародительниц Деппа.

Если учесть, что и ныне покойная Елизавета II ведет свой род от этого короля, то они считаются кузенами 20-й степени удаленности.

Однако актер не единственный — у многих знаменитостей были обнаружены королевские предки. Это показывает запутанность вопросов родства в нашей истории.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная Деппа рассказала о его поездке в Россию. Оказывается, что американскому актеру было бы любопытно остановиться в нашей стране на некоторое время.