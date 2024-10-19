Джонни Депп оказался родственником королевы Елизаветы II

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 25 0

История рода знаменитого актера очень запутанна.

Джонни Депп оказался родственником королевы Елизаветы II

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актер Джонни Депп оказался родственником покойной королевы Елизаветы II. Об этом изданию OK! сообщил директор института My Heritage Рой Мандель.

Отмечается, что ученые составили генетический паспорт Деппа и обнаружили у него неожиданное родство. Актер — потомок британского короля Эдуарда III, правившего в XVI веке. Их связь устанавливается через третьего графа Нортумберлендского, отца Маргарет Перси, одной из прародительниц Деппа.

Если учесть, что и ныне покойная Елизавета II ведет свой род от этого короля, то они считаются кузенами 20-й степени удаленности.

Однако актер не единственный — у многих знаменитостей были обнаружены королевские предки. Это показывает запутанность вопросов родства в нашей истории.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная Деппа рассказала о его поездке в Россию. Оказывается, что американскому актеру было бы любопытно остановиться в нашей стране на некоторое время.

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