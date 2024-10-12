«Познакомиться с родителями»: возлюбленная Деппа рассказала о его поездке в Россию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Актер Депп еще не познакомился с семьей своей русской возлюбленной Власовой

«Познакомиться с родителями»: возлюбленная Деппа рассказала о его поездке в Россию

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Clemens Niehaus

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В личной жизни голливудской звезды вновь все стало налаживаться. Неужели он скоро породниться со своей русской спутницей?

Американскому актеру Джонни Деппу было бы любопытно приехать в Россию и остановиться здесь на некоторое время. Такое предположение высказала его новая русская возлюбленная Юлия Власова, которая также рассказала, знакома ли знаменитость с ее родными.

Об отношениях актера с Власовой стали поговаривать летом. Тогда Деппа поймали в компании 28-летней особы. Уже после сама Власова стала активно развивать эту новость, публикуя в социальной сети совместные кадры. Еще поговаривали — вместе пара уже несколько лет. При этом между актером и длинноногой блондинкой разница в возрасте почти 40 лет.

Но пару это, кажется, не смущает. Хотя сам актер ни разу не подтвердил или не опроверг слухи о романе с русской красавицей. Возможно, он просто придерживается принципа «счастье любит тишину».

Но раскрывать "семейные" тайны готова Власова. В интервью изданию Super она призналась, как ее возлюбленный относится к идее приехать в Россию и познакомиться с ее родными.

«К сожалению, Джонни пока не имел возможности познакомиться с моими родителями лично. Что касается поездки в Россию, думаю, ему было бы интересно. Однако лучше уточнить планы непосредственно у Джонни», — высказалась Власова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о русской девушке Джонни Деппа.

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