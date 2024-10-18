Путин не примет участие в саммите G20 в Бразилии

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Как объяснил свое решение российский лидер?

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Oswaldo Forte; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20, который пройдет в Бразилии в ноябре текущего года. Российский лидер считает, что его визит может нарушить работу «двадцатки». Об этом заявил он сам на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой (президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. — Прим. ред.) прекрасные дружеские отношения. Ну, что же я специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума?» — отметил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что G20 является хорошим объединением. Его создали изначально как экономическую платформу, и если его не станут политизировать, то оно сможет развиваться и приносить пользу.

К тому же, как подчеркнул Путин, российские власти выберут кандидата, который «на высоком уровне будет достойно представлять интересы нашей страны в Бразилии».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что доля БРИКС в мировом ВВП превышает показатель G7.

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