Северный морской путь может стать одним из двигателей развития не только арктического региона, но и БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом форуме организации. Эта встреча предваряла центральное событие объединения — саммит БРИКС, который пройдет в Казани уже на следующей неделе. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Деловой совет БРИКС здесь, в Москве, предваряет еще более масштабное событие — саммит в Казани, куда уже аккредитованы 20 тысяч делегатов из десятков стран — любопытные маркеры санкционной эпохи.

В залах центра международной торговли почти нет свободного места — так выглядит «изоляция» России. Здесь сотни делегатов с четырех континентов.

Глобальная организация — это не только межгосударственные отношения, но и совместные инвестиции, частное партнерство. Вот, например, бизнес-леди из нескольких стран участвовали в конкурсе стартапов БРИКС и получили деньги на развитие своих проектов.

«Мы движемся к многополярному миру. И те, кто это игнорируют, потом окажутся не у дел, не успеют запрыгнуть в последний вагон», — сказала основательница медиаплатформы БРИКС (ЮАР) Патрисиа Мантула.

«БРИКС уже становится сильнее „Большой семерки“. И это очень важно для правильного баланса мировых сил», — добавила основательница первого женского института Саудовской Аравии Мае Аль Мозани.

В экономике БРИКС — уже мировой локомотив. Совокупный ВВП стран-участниц — 36%. Выше, чем в США и ЕС вместе взятых. Перспективы более чем — в этом году к организации присоединились новые члены: Иран, нефтеносные Эмираты и Саудовская Аравия, африканские игроки — Египет и Эфиопия

«Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующий показатель так называемой „Группы семи“ и продолжает расти. Наше объединение 37,4%, а „группа семи“ — 29,3%. И разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться», — заявил президент России Владимир Путин.

Почему отстают G7, а европейская экономика тонет без наших северных потоков, президент объясняет, апеллируя цифрами.

«В последние десятилетия свыше 40% прироста глобального ВВП всей мировой экономической динамики приходилось именно на государства БРИКС. По итогам текущего года средние темпы экономического роста БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше темпов стран „Семерки“, там всего 1,7%», — пояснил глава государства.

Страны БРИКС обладают самыми большими запасами полезных ископаемых: 80% всех редкоземельных металлов, 68% — угля, 44% — нефти. Это цифры, что уже работают на экономику России и партнеров.

«Экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне. Это, по сути, и есть экономический суверенитет, партнерство самодостаточных экономик, которое кратно усиливает их потенциал и открывает новые возможности», — объяснил Путин.

После гибридных войн против России, Китая, Ирана, заморозки наших активов, многие постепенно выходят из западной финансовой пирамиды. И пока долларовая Бреттон-Вудская система погружается в кризис, БРИКС создает надежную альтернативу — собственную инвестиционную платформу.

«Россия и Китай члены БРИКС — это огромная взаимная торговля и взаимные инвестиции и, конечно, еще большие амбиции по работе на индийском рынке, с индийскими инвесторами, так что в этом треугольнике у нас огромные контракты», — рассказал председатель государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов.

О совместных проектах в рамках БРИКС президенту рассказал глава фонда прямых инвестиций (РФПИ). Вместе страны-партнеры строят дороги, дома, разрабатывают системы искусственного интеллекта.

«Уже 100 совместных инвестиционных проектов вместе со странами БРИКС, которые вложили в российскую экономику 1,6 триллиона рублей. У нас где-то 70% всех инвестиций, который РФПИ привлек — это именно из стран БРИКС», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уже действует банк БРИКС, в разработке собственная платежная система — хорошая альтернатива заблокированной Visa.

Это будущая карта BricsPay. Полноценная платежная система, воспользоваться которой смогут более трех миллиардов клиентов.

Выпускать карты начнут уже со следующего года. Это и есть та самая суверенная экономика, которую, как это ни парадоксально, укрепили санкции и гибридные войны. Теперь БРИКС — финансовый локомотив, которому все сложнее, да и небезопасно вставлять палки в колеса.