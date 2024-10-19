Певица Алсу о своем самом первом концерте: «До сих пор сохранились записи»

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 12 0

Певица Алсу рассказала, что первый концерт дала в 17 лет в родного городе

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов/ТАСС; 5-tv.ru

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Артистка признается, что подобные ощущения испытывает по сей день перед выступлениями.

Певица Алсу рассказала о самом запоминающемся концерте за все время своей карьеры — он состоялся в день ее 17-летия в родном городе Бугульма.

«На городской площади собралось около 100 тысяч зрителей, это было незабываемо. У меня до сих пор сохранились записи того выступления», — отметила Алсу в беседе с 5-tv.ru на своем последнем сольном концерте с симфоническим оркестром, состоявшемся в Москве.

Певица также добавила, что еще один из самых запоминающихся концертов она дала в подмосковном Зеленограде, однако подробности раскрывать не стала.

Кроме того, Алсу рассказала о своих эмоциях во время выступлений. Хоть на сцене артистка блистает уже более 20 лет, но все равно испытывает волнение и трепет, поскольку всегда серьезно относится к каждому своему концерту.

После развода с предпринимателем Яном Абрамовым жизнь певицы заиграла новыми красками, в том числе профессиональная. Впервые за много лет Алсу дала два больших сольных концерта с симфоническим оркестром.

Ранее 5-tv.ru писал, что в новой песне Алсу нашли тайное послание для ее бывшего мужа.

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