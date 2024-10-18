Экс-главу отдела Минприроды арестовали по подозрению во взятке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 23 0

Экс-главу отдела Минприроды Резяпова арестовали по подозрению во взятке

Экс-главу отдела Минприроды арестовали по подозрению во взятке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Москве арестовали бывшего начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Минприроды России Альберта Резяпова по подозрению во взятке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Резяпов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, суд постановил на время следствия заключить Резяпова под стражу до 14 декабря.

По информации источника, экс-глава отдела Минприроды получал денежные средства через карту или через посредников для согласования проектов и легализации земельных участков.

Известно, что 27 сентября Резяпов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, вместе с ним уволился и его помощник Алексей Сахатский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу о взятках в рамках госконтракта Минобороны.

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