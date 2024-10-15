СК завершил предварительное следствие по делу о взятках в рамках госконтракта Минобороны

Компаниями-фигурантами выступают ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс».

Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу о даче взяток в особо крупных размерах в рамках государственного оборонного заказа от Минобороны. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Компаниями-фигурантами в этом деле выступают ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс».

«Следствием установлено, что в период с 2018 по 2023 год в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с ЗАО „Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория“ и ООО „Альянс“ ряд государственных контрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей», — уточнили в Telegram-канале СК.

В свою очередь компании за указанный период времени передали должностному лицу, которое осуществляло приемку работ, взятку в суммарном размере 22,5 миллиона рублей. Деньги были переданы с целью «ослабления контроля и достижения иных привилегий».

Отмечается, что расследование дела в отношении лица, которое выступает получателем взятки, продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов отказался признавать свою вину во взяточничестве в особо крупном размере.