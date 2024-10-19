Настасья Самбурская раскрыла, зачем ей 10 личных гадалок: «За тысячу рублей»

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Актриса Настасья Самбурская призналась, что имеет 10 личных гадалок

Настасья Самбурская раскрыла, зачем ей 10 личных гадалок: «За тысячу рублей»

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Актриса призналась, что не всегда хочет делиться проблемами с подругами.

Актриса Настасья Самбурская обращается за услугами к гадалкам. Об этом она сообщила в интервью ведущему Марку Андерсону.

Звезда уверяет, что таковых специалистов у нее около «десяти штук». Для нее общение с ними стало некой психологической разгрузкой. Ведь когда случается нервный срыв и хочется успокоения, то подруги не всегда приходят на помощь, либо их советы для Самбурской не работают.

«Одна сказала одно, другая сказала другое, а вышло вообще по-третьему. Но иногда хочется просто с кем-то поговорить, а напрягать подруг не всегда хочется. Проще заплатить и поболтать с какой-нибудь ведуньей из Владивостока за тысячу рублей», — заверила актриса.

Возможно, эти гадалки действительно помогают ей, и психологическое состояние Самбурской с каждым разом становится лучше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие со своим избранником. Слухи о новом статусе актрисы появились после речи генерального продюсера фильма «Кореша» Дмитрия Щербанова во время премьеры в кинотеатре «Октябрь».

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Настасья Самбурская раскрыла, зачем ей 10 личных гадалок: «За тысячу рублей»
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