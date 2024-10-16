Замужем или нет? В личной жизни Самбурской могли произойти перемены

Звезду сериала «Универ. Новая общага» выдал продюсер.

Актриса Настасья Самбурская прокомментировала заявление о том, что она вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие со своим избранником. В одном из Telegram-каналов звезда ответила в манере певицы Алсу: «Врут». И тем самым дала надежду некоторым поклонникам мукжского пола, что у них еще есть шанс.

Слухи появились после речи генерального продюсера фильма «Кореша» Дмитрия Щербанова во время премьеры в кинотеатре «Октябрь». Самбурская приняла участие в проекте, но посетить мероприятие она не смогла.

«С нами сегодня нет Настасьи Самбурской. В нашем фильме она сделала большой вклад в российский кинематограф — десять секунд экранного времени. Неоценимо. Настенька сейчас отправилась в свадебное путешествие. Давайте ей пошлем лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего», — сказал Щербанов на сцене.

К слову, в августе Самбурская сама заявляла, что ей сделали предложение руки и сердца, но личность жениха оставила в секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что продюсер рассекретил гонорары Настасьи Самбурской.