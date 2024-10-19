Навигатор по жизни: как работают карты Таро

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 313 0

Расклады помогают анализировать события прошлого и прогнозировать возможные сценарии будущего.

Фото, видео: IMAGO/Elsa Hewekerl/ТАСС; 5-tv.ru

Красивые и завораживающие карты Таро с мистической символикой — это не просто развлечение для тех, кто ими увлекается. Они могут помочь улучшить ситуацию в настоящем и понять ошибки прошлого. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru таролог и нумеролог Настя Нескучная рассказала, как работают карты, и кто может их читать.

Тарология — многогранная дисциплина, требующая глубоких знаний, интуиции и определенной практики. Карты Таро можно применять по-разному, но самое популярное — это прогнозирование событий в будущем. Сферы различные: отношения, работа, финансы.

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«Это может быть особенно полезно в период неопределенности или когда в вашей жизни происходят какие-то значительные изменения. Таро можно использовать для анализа текущих событий и даже для событий прошлого. Если какая-то ситуация не отпускает вас, сделайте расклад, он поможет разобраться в причинах и определить шаги, которые помогут устранить проблему или разрешить конфликт», — пояснила Нескучная.

Кроме того, Таро зачастую используют и для моделирования событий, и даже в терапии. Многие специалисты используют их для проведения определенных расстановок.

«Работая с картами Таро, человек получает новый взгляд на свои проблемы, и может найти пути их решения», — добавила эксперт.

Чтобы читать карты, необязательно иметь какие-то сверхъестественные способности, потому что в Таро содержатся 12 архетипов личности человека.

«Структура человеческого сознания имеет три уровня: сознание, подсознание, бессознательное. Сознание — это то, что осознаем, подсознание — часть нашей психики, которая остается неосознаваемой. Бессознательное — это ответы на все вопросы о прошлом, настоящем и будущем, потому что в нем накоплен опыт всего человечества. И в картах Таро содержатся архетипы. Это универсальное паттерное поведение и ситуации, которые мы легко учитываем и легко интерпретируем», — отметила Нескучная.

Однако, чтобы карты Таро расшифровать, необходимо быть погруженным в историю, психологию, философию, мифологию и мировые события. Именно поэтому в тарологии достаточно много образованных людей.

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