«Ответ на любой вопрос»: как с помощью хорарной астрологии узнать любит ли муж

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 45 0

Данная методика поможет разобраться в чувствах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gary Houlder; 5-tv.ru

Как было бы здорово точно знать о своей совместимости с определенным человеком или, например, об истинных чувствах любимого. По мнению астролога, таролога Натальи Васиной чудо существует, но оно вовсе не связано с волшебством.

Специалист открыла тайну познания 5-tv.ru. Оказывается, хорарная астрология дает возможность получить ответ почти на любой вопрос.

«Хорарная астрология — астрология текущего момента. Эта астрология может ответить на практически любой вопрос, который вас беспокоит прямо сейчас. Все, что нам нужно, чтобы построить хорарную карту — это место, дата и время рождения вопроса», — объяснила эксперт.

Хорарный метод, в отличие от натального, помогает ответить на волнующие вопросы быстро, детально и очень точно.

Для примера Васина привела вопросы о взаимоотношениях партнеров. Так, девушка, которая хотела узнать, выйдет ли она замуж за конкретного человека, с помощью данной способа получила предсказание о грядущем предложении руки и сердца на днях.

«Хорарная методика способна доказать, что астрология — это строго научный и математический метод. Мы работаем не через свое ощущение, а со строгими правилами. Мы высчитываем ответ на любой вопрос», — заключила астролог.

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