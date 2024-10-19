Вся Куба осталась без света из-за аварии на ТЭЦ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес ранее назвал чрезвычайным положение острова в области энергетики.

Вся Куба осталась без света из-за аварии на ТЭЦ

Фото: Reuters/Norlys Perez

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В результате аварии на ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе на Кубе было полностью прекращено электроснабжение. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности страны в социальной сети.

«Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над ее восстановлением», — написали в ведомстве.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес отметил, что восстановление электричества — это главная задача правительства. При этом накануне глава государства давал указание премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу сообщить жителям о чрезвычайной энергетической ситуации из-за усиления американских санкций, которые затруднили импорт топлива и других необходимых ресурсов.

Туристы же никакого дискомфорта не ощутили, отметили в Ассоциации туроператоров России, так как в большинстве отелей на Кубе включили генераторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Куба официально запросила у России статус страны-партнера БРИКС.

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