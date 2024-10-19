Ужин при свечах: Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о своем романе

Звезд подловили в ресторане.

Актеров Мэрил Стрип и Мартина Шорта застали вместе в ресторане на фоне слухов об их романе. Об этом сообщает издание E! News.

Папарацци увидели пару в роскошном заведении. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» облачилась в свободную блузу с бело-синим принтом и широкие брюки. Шорт надел серый костюм с белой рубашкой поверх черной майки.

Окружающие уверены, что актеров связывают романтические отношения. Они прибыли и уехали из заведения на одной машине. Папарацци предположили, что звезды отправились в особняк Стрип.

Слухи о связи Стрип и Шорта начались после того, как они сыграли влюбленных в сериале «Убийства в одном здании». В январе актеры появились на премии «Золотой глобус». Позже их замечали на других светских мероприятиях — Мэрил и Мартин повсюду держались вместе и всем своим видом показывали, что наслаждаются компанией друг друга.

Стоит отметить, что осенью 2023 года Мэрил Стрип официально рассталась с архитектором, супругом Доном Гаммером. Их брак продлился 45 лет и считался как в Голливуде, так и за его пределами, одним из образцовых.

Позже выяснилось: расставание Гаммера и Стрип произошло больше шести лет до официального объявления о разводе. Однако, как сообщил представитель актрисы, бывшие супруги всегда будут заботиться друг о друге.

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