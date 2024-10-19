Собянин: нельзя делить Россию на регионы и центр

Вся страна живет в одной правовой, бюджетной и налоговой системе, подчеркнул мэр Москвы.
Фото: mos.ru/Е. Самарина
Россию нельзя делить на центр и регионы — вся страна живет в единой правовой, бюджетной и налоговой системе. Об этом Сергей Собянин заявил во время беседы на пленарной сессии «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния», которая состоялась в рамках VII Московского финансового форума.
«Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой. Это наша общая страна. Перестаньте делить ее на регионы, и Правительство, и центр. Нет регионов отдельно от страны. Регионы и есть страна, а Правительство — это родное правительство нашей страны. Нельзя их делить. Это неделимые вещи», — отметил мэр Москвы.
По его словам, у российской столицы нет финансового суверенитета.
«Мы встроенная бюджетная система, и только благодаря пониманию Президентом, Правительством Российской Федерации того, что наши межбюджетные отношения должны быть стабильными и надолго прогнозируемыми, эта система сохраняется. Представьте себе, когда сегодня одни правила, завтра — другие, послезавтра — третьи, в целом страна не будет понимать, куда двигаться, куда и как развиваться. Не будет вообще никаких перспективных планов развития. За счет стабильности такое понимание есть, и это очень ценно», — подчеркнул Сергей Собянин.
С 2010 года налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в пять раз. При этом в городе реализуют крупные и окупаемые инфраструктурные проекты. В их числе — строительство Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро.
«Большая кольцевая линия метро уже принесла в федеральный бюджет столько, сколько мы затратили из московского бюджета», — уточнил мэр Москвы.
Сегодня каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионное, социальное страхование за счет москвичей, которые ведут отчисления во внебюджетные фонды со своего фонда заработной платы, подчеркнул Сергей Собянин.
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