«Бесперспективная позиция»: Песков об отказе Запада вступать в диалог с Путиным

Песков назвал бесперспективной позицию Запада по отказу диалога с Путиным
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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Представитель Кремля положительно отозвался о готовности канцлера ФРГ обсуждать урегулирование конфликта на Украине.
Отказ западных стран обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине является бесперспективной позицией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с агентством ТАСС.
По его словам, готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца вступить в диалог с президентом РФ является важным сигналом и то, что «можно приветствовать». Поскольку еще недавно Германия была одной из тех стран, которая исключала контакты с Путиным.
«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, — слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным. Мы говорили о том, что это позиция бесперспективная», — подчеркнул он.
Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта к диалогу по урегулированию ситуации на Украине. При этом стране важно обеспечить гарантии своей безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия выразила надежду на осознание стран Запада на ненужность оказания помощи киевскому режиму.
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