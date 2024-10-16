Сейчас некоторые западные государства испытывают трудности.

Официальная Москва рассчитывает на то, что страны Запада осознают ненужность оказания помощи киевскому режиму. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Пескова попросили прокомментировать заявление главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о том, что Париж не может выделить Киеву обещанные три миллиарда евро из-за дефицита бюджета. По словам официального представителя Кремля, сейчас некоторые западные государства испытывают определенные затруднения в мобилизации возможностей военно-промышленного комплекса ради нужд Незалежной.

«Это мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран, и явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. Главное, что, конечно, со временем мы надеемся более энергичным будет все-таки понимание, понимание ненужности таких трат», — сказал Песков.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что с Запада поступают неутешительные для киевского режима сигналы. Ураган «Милтон» позволил США отодвинуть решение по плану победы Киева.