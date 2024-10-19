Вертолеты Ка-52 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские силы нанесли удар по сосредоточению живой силы и технике противника в приграничном районе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские вертолеты Ка-52 сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли удар как по боевой технике противника, так и по личному составу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет
по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
После поражения цели экипажи совершили противоракетное маневрирование и дождались команды от наводчика о том, что цель была успешно уничтожена.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР.
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